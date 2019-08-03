الاتحاد الآسيوي: إيقاف 4 لاعبين مدى الحياة ولاعب أخر 4 سنوات

صرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه تم إيقاف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة،من بينهم لاعب من طاجيكستان، و3 لاعبين من قرغيزستان، وذلك بسبب تورطهم بالتلاعب فى نتائج مباريات بكأس الاتحاد فى 2017 و2018.

حيث ذكر الاتحاد في بيان له ان اللاعبين هم كورسانبيك شيراتوف، إلياس أليموف وفلاديمير فيريفكي وعبد العزيز محكاموف، فقد أدين الأول بمساندة نشاط متعلق بالمراهنات فى مباراة لفريقه دوردوى في بطولة 2017، أما الأخرين فقد أدينوا بالتلاعب فى نتائج مباريات فريقهم ألاى فى كأس الاتحاد بعام 2017 و2018.

ومن جانبه أعلن الاتحاد الآسيوي في بيان أخر منفصل، إنه تم إيقاف المهاجم مهدوف سليمان القادم من تركمانستان لمدة 4 أعوام عقب سقوطه باختبار للمنشطات خلال كأس آسيا في الإمارات مطلع العام الجاري.