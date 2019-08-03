شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يتملّك ألميريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اقتحم رئيس هيئة الترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أسوار الرياضة العالمية بعد أن أُعلن أمس تملكه الكامل لنادي ألميريا الإسباني (أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسبانية)، إذ نقلت أمس صحيفة «Diario de Almeria» أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق تمكن من شراء النادي بمبلغ 20 مليون يورو شاملة سداد الديون كافة. ووضعت الصحيفة الإسبانية تساؤلات عدة في تقريرها عن مستقبل الموظفين والعاملين في النادي بعد تملّك النادي بصورة كاملة من قبل تركي آل الشيخ. ونقلت صحيفة «AS» الإسبانية عن أن تركي آل الشيخ أصدر قراراً بتعيين مدرب فريق التعاون «البرتغالي» بيدرو إيمانويل مدرباً للفريق بديلاً عن أوسكار فرنانديز الذي تم تعيينه قبل نحو شهر ونصف.

ويعتبر آل الشيخ السعودي الثاني الذي يمتلك ناديا أوروبيا، إلى جانب الأمير عبدالله بن مساعد الذي يمتلك 50% من قيمة النادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، حيث حقق نجاحاً بالوصول بالفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان قابعاً في دوري «الثانية».

وسبق لـ«آل الشيخ» أن ترأس الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأوليمبية العربية السعودية، واتحاد التضامن الإسلامي، إلى جانب الاتحاد العربي، وحصل على عدد من الجوائز الرياضية الدولية.

كما يعتبر آل الشيخ مالكاً سابقاً لنادي بيراميدز المصري قبل أن يقرر بيع حصته. وينتظر أن يعلن النادي الإسباني رسمياً إجراءات بيع النادي لتركي آل الشيخ من مالكه ألفونسو جارسيا.