موعد «السوبر» ليس من اختصاصي !

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) أبان رئيس لجنة المسابقات أحمد بن راشد الراشد أن لجنته ليست لها علاقة بتحديد موعد مباراة السوبر السعودي التي تجمع التعاون بطل كأس الملك بالنصر بطل دوري الأمير

أبان رئيس لجنة المسابقات أحمد بن راشد الراشد أن لجنته ليست لها علاقة بتحديد موعد مباراة السوبر السعودي التي تجمع التعاون بطل كأس الملك بالنصر بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال عبر تغريدة في موقعه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحديد موعد مباراة السوبر هي من اختصاص اتحاد القدم السعودي وليس من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحن معنيون بجدولة دوري المحترفين والدرجة الأولى»، مشيرا إلى أن اللجنة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين سخرت كل الإمكانات والتقنيات ليظهر الدوري السعودي للمحترفين بالصورة اللائقة التي توازي حجمه وقوته ومكانته، ويواكب تطلعات القيادة الرياضية والشارع الرياضي بشكل عام، متمنياً أن تنعكس كل هذه التنظيمات بشكل إيجابي في زيادة قوة المنافسة داخل المستطيل الأخضر بين الأندية المشاركة.

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