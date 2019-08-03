شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو كابيلو يكشف تجاربه في ساعتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة لقاء المدرب الإيطالي فابيو كابيلو بالمدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في رياضة كرة القدم، وذلك بمحاضرة تقام اليوم السبت في مدينة الرياض.

ويعد الإيطالي كابيلو أحد أبرز المدربين في مجال رياضة كرة القدم بعد قيادته لأكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في أوروبا، منها منتخبا إنجلترا وروسيا وأندية ميلان وريال مدريد وروما ويوفنتوس، وتحقيقه لقب كأس أبطال أوروبا مع نادي ميلان بالإضافة إلى تحقيقه لقب الدوري 9 مرات مع جميع الأندية التي قادها فنياً.

ويهدف معهد إعداد القادة لنقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع بها كابيلو إلى المدربين السعوديين في المحاضرة التي تمتد لساعتين تقريبا، يتخللها حوار بين الجانبين وذلك في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية تنفيذاً لبرامج المعهد المنبثقة من برامج الهيئة العامة للرياضة المواكبة لرؤية المملكة 2030، حيثُ يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والدورات التي ينفذها المعهد في سبيل تطوير الرياضة والرياضيين في مختلف التخصصات.

من جانبه، أكد مدير معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن «استقطاب المدرب الإيطالي ولقاءه بالمدربين السعوديين جاء لما يمتلكه من تاريخ وخبرة فنية عريضة في هذا المجال الذي يعد من المهام الأساسية في تطوير وبناء لاعبي كرة القدم للقدرة على صنع أجيال تستطيع المنافسة في مختلف البطولات»، مضيفا حرص المعهد على توجيه الدعوات لجميع الجهات الرسمية بدءا من اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المختصة بشؤون المدربين الوطنيين وكذلك الأندية ومدربيها لحضور اللقاء، الذي نأمل أن يعود بالنفع على المدرب الوطني في قادم الأيام.