شكرا لقرائتكم خبر عن رومارينهو: سييرا أعاد توهجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

أكد مهاجم الاتحاد «البرازيلي» رومارينهو، أنه يتطلع لمواصلة العروض القوية التي قدمها في نهاية الموسم الماضي، وذلك قبيل مواجهة فريقه مع ذوب اهن الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، وبعد أن عانى في بداية المشوار مع الاتحاد، جاء خلال لقائه موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، بدأ رومارينهو في التألق قبيل نهاية الموسم، حيث سجل سبعة أهداف في الدوري السعودي إلى جانب تسجيل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات للاتحاد بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019.

وأكد النجم البرازيلي رومارينهو أن طموحه هو مواصلة التألق مع الفريق، مشيراً إلى أن قدوم المدرب التشيلي خوسيه لويز سييرا كان له تأثير في ارتقاء مستواه.

وقال اللاعب: بداية الموسم الماضي لم تكن جيدة لي وللفريق، وتمت الاستعانة بمدرب جديد، وكل هذه العوامل أثرت بشكل سلبي على مستوى الفريق وعلى مستواي بشكل خاص.

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وأوضح: لكن مع قدوم المدرب سييرا والاعتماد على أسلوب لعب هجومي فقد ساعد هذا الأمر في تألقي، وأتمنى أن أبدأ الموسم القادم مثل ما أنهيت الموسم الماضي.

وأضاف: أنا على ثقة كبيرة بدعم جماهير الاتحاد اللامحدود، سنكون على مستوى تطلعاتها، بحيث سأقدم ما تأمله الجماهير وتحبه.

وحول المعسكر التدريبي للاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية قال رومارينهو: بدأنا المعسكر التدريبي بشكل قوي، كانت التدريبات قاسية في مرحلة معينة، لكن مثل هذا المجهود سيفيد الفريق، وكان هنالك تجاوب من جميع اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني. وختم: لمسنا تغييرا في طريقة التدريب خلال المعسكر التدريبي، المدرب ركز على التدريب بالكرة، وهذا أكثر شيء لفت انتباهي في المعسكر التدريب، حيث كان جميع التدريبات بالكرة.