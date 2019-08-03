شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الدوري ينتظرون مكافآتهم من «النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

من المنتظر أن تودع إدارة نادي النصر مكافأة بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018-2019 في حسابات اللاعبين خلال الـ24 ساعة القادمة، وقبل مواجهة الفريق الآسيوية أمام الوحدة الإماراتي بعد غد (الإثنين) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، تحفيزا للاعبين قبل المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية لتكملة المشوار نحو اللقب القاري.

وكان الفريق استأنف تدريباته أمس (الجمعة) على ملعب النادي استعداداً للمباراة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب نهاية المعسكر الخارجي الذي أقيم في البرتغال.

من جهته، رفع المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي الهولندي موريس شتاين درجة التأهب لوضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية التي سيواجه بها النصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، إذ سيؤدي اليوم (السبت) مرانه الرئيسي قبل التوجه بعده مباشرة إلى المطار، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة، مكتفيا بتدريب واحد على ملعب المباراة. وسيكون أحمد راشد، الذي يجري عملية جراحة في ألمانيا بسبب قطع في العضلة الأمامية تعرض له في المعسكر الخارجي بهولندا، هو الغائب الوحيد، بعد انضمام عبدالله الكربي للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة.