شكرا لقرائتكم خبر عن العمار يطالب مديري المنشآت الرياضية بتلافي سلبيات الموسم الماضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) نظمت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل لمديري المنشآت الرياضية، التي تحتضن منافسات الموسم الجديد في مختلف المسابقات الرياضية، للوقوف على جاهزية كافة المنشآت قبل بدء المنافسات. وتم في الورشة استعراض اللائحة التشغيلية والتنظيمية لمباريات كرة القدم للمحترفين (الإصدار الثاني) من قبل مدير عام إدارة تشغيل المنشآت الرياضية عمار العمار، ومناقشة ما تم تحديثه وتعديله في اللائحة، إضافة إلى الاطلاع على سلبيات الموسم الرياضي الماضي ومناقشة سبل تلافيها، وتعزيز الإيجابيات بما يتوافق مع الخطوات التطويرية القائمة في الهيئة العامة للرياضة، وبما يكفل تهيئة المنشآت الرياضية من كافة النواحي الفنية والإدارية والتشغيلية لنجاح الموسم الرياضي الجديد.

نظمت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل لمديري المنشآت الرياضية، التي تحتضن منافسات الموسم الجديد في مختلف المسابقات الرياضية، للوقوف على جاهزية كافة المنشآت قبل بدء المنافسات. وتم في الورشة استعراض اللائحة التشغيلية والتنظيمية لمباريات كرة القدم للمحترفين (الإصدار الثاني) من قبل مدير عام إدارة تشغيل المنشآت الرياضية عمار العمار، ومناقشة ما تم تحديثه وتعديله في اللائحة، إضافة إلى الاطلاع على سلبيات الموسم الرياضي الماضي ومناقشة سبل تلافيها، وتعزيز الإيجابيات بما يتوافق مع الخطوات التطويرية القائمة في الهيئة العامة للرياضة، وبما يكفل تهيئة المنشآت الرياضية من كافة النواحي الفنية والإدارية والتشغيلية لنجاح الموسم الرياضي الجديد.

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