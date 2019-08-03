حَكَمة تضبط مواجهة السوبر الأوروبي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النت) أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الحكمة ستيفاني فريبارت، ستقود المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي التي ستجمع الفريقين الإنجليزيين

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الحكمة ستيفاني فريبارت، ستقود المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي التي ستجمع الفريقين الإنجليزيين ليفربول وتشيلسي،‏ لتصبح أول امرأة تتولى إدارة مباراة للرجال في المسابقات الكبرى تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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