شكرا لقرائتكم خبر عن «بريدة» تشرّع أبوابها للأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مقراً لإقامة مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري، وذلك ضمن مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وجاءت المصادقة بناء على ما رفعه الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تحديد ملاعب مباريات الأخضر التي ستقام على أرضه، وستكون مباراة السعودية وسنغافورة أول مباراة رسمية تستضيفها مدينة بريدة. ويسعى الاتحاد السعودي من خلال إقامة المباراة في بريدة إلى تنوع أماكن مباريات المنتخب وإتاحة الفرصة لجماهير الوطن في مختلف مناطق المملكة لدعم الأخضر.

من جانب آخر، غادرت بعثة الأخضر ظهر أمس (الجمعة) إلى أربيل العراقية وذلك للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، برئاسة الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، وسيواجه الأخضر منتخب الكويت بعد غد الأحد في مستهل مشاركته في البطولة. وكانت بعثة المنتخب أعلنت القائمة النهائية المشاركة في البطولة وضمت حراسة المرمى: مصطفى ملائكة، وعبدالله الجدعاني، وعبدالله الصالح، وفي خط الدفاع: فواز اليامي، ومحمد العمري، ووسام سويد، وحسين الشويش، وسامي الخيبري، وحسان تمبكتي، ومتعب المفرج، وفي الوسط: حاتم بلال، ومحمد الفهيد، ونايف هزازي، ومحمد المجحد، وخالد كعبي، وربيع سفياني، وعلي النمر، وعبدالكريم القحطاني، وعبدالمحسن القحطاني، ومنصور حمزي، ويقود الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي، وكانت إدارة المنتخب الوطني الأول استبعدت الثنائي يزيد البكر وهارون كمارا، وذلك دعماً لناديهما الأهلي والاتحاد في مشاركتهما في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.