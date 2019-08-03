شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل و«رينارد» يكشفان مستقبل المنتخب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أنه سيعقد غداً (الأحد) مؤتمر صحفي بمدينة جدة بحضور المدرب الفرنسي رينارد؛ للكشف عن كل تفاصيل العقد، وسيتم توقيع العقد خلال المؤتمر، على أن يبدأ عقد المدرب اعتبارا من هذا التاريخ إلى نهاية عقده الذي سيمتد إلى مونديال 2022. وأكد المسحل أن رينارد سيشاهد مباريات دوري الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث تخوض 4 فرق سعودية منافسات هذا الدور، موضحا أن المدرب سوف يتابع مباراة على الأقل لكل فريق، إذ تقام مباريات الذهاب يومي 5 و6 أغسطس، والإياب يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أنه سيعقد غداً (الأحد) مؤتمر صحفي بمدينة جدة بحضور المدرب الفرنسي رينارد؛ للكشف عن كل تفاصيل العقد، وسيتم توقيع العقد خلال المؤتمر، على أن يبدأ عقد المدرب اعتبارا من هذا التاريخ إلى نهاية عقده الذي سيمتد إلى مونديال 2022. وأكد المسحل أن رينارد سيشاهد مباريات دوري الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث تخوض 4 فرق سعودية منافسات هذا الدور، موضحا أن المدرب سوف يتابع مباراة على الأقل لكل فريق، إذ تقام مباريات الذهاب يومي 5 و6 أغسطس، والإياب يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

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