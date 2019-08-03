فضية العالم للمسرحي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سويسرا) توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أسامة مسرحي بالميدالية الفضية في سباق 100 متر تصنيف T13 ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت أمس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة. وتعتبر الفضية الثانية للأخضر عقب تتويج علي النخلي في سباق 200 متر تصنيف T37. ونال مسرحي الفضية بحلوله في المركز الثاني الذي جرى أمس بزمن 80: 12 ثانية، وهو زمن شخصي جديد يسجله اللاعب، إذ عبر عن سعادته بهذا الإنجاز وتسجيل الميدالية الفضية الثانية في بطولة العالم بعد الأولى التي حققها زميله علي النخلي أمس، مؤكداً أن طموحه تحقيق المزيد من خلال هذه البطولة والبطولات القادمة. توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أسامة مسرحي بالميدالية الفضية في سباق 100 متر تصنيف T13 ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت أمس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة. وتعتبر الفضية الثانية للأخضر عقب تتويج علي النخلي في سباق 200 متر تصنيف T37. ونال مسرحي الفضية بحلوله في المركز الثاني الذي جرى أمس بزمن 80: 12 ثانية، وهو زمن شخصي جديد يسجله اللاعب، إذ عبر عن سعادته بهذا الإنجاز وتسجيل الميدالية الفضية الثانية في بطولة العالم بعد الأولى التي حققها زميله علي النخلي أمس، مؤكداً أن طموحه تحقيق المزيد من خلال هذه البطولة والبطولات القادمة. وسيخوض مسرحي اليوم (السبت) نهائي سباق 200 متر، فيما سيخوض هاني النخلي نهائي سباق 100 متر.



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