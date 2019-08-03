شكرا لقرائتكم داني ألفيش يتعاقد مع ساو باولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 21:02

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم على موقعه الرسمي تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيش (36 عاما) حتى كانون الأول (ديسمبر) 2022.



وقال ألفيش في شريط فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في تويتر «نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي».

من جهته، قال رئيس ساو باولو كارلوس أوغوستو دي باروش إي سيلفا على الموقع ذاته «في أحد الأيام قلت أن لدانيال أنه سيأتي للعب في ساو باولو، ناديه المفضل. اليوم أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوفاء بهذا الوعد».

Advertisements

وكان داني ألفيش حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي في حزيران (يونيو) الماضي. وكان أعلن نفسه رحيله عن النادي الفرنسي حيث كان يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه نيمار لمدة عامين.

وقاد ألفيش منتخب بلاده الشهر الماضي إلى إحراز لقب كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» حيث اختير أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها بلاده.

وكان اللقب الـ40 لألفيش في مسيرته الكروية واعتبره فريقه الجديد «اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ».