شكرا لقرائتكم منع الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 11 ساعة في 2 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 20:02

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم وقف ظاهرة الاستعانة بالحكام الأجانب بالدوري المصري التي انتشرت في النسخة الأخيرة فى مقابل 25 ألف دولار للمباراة الواحدة للنادي الذي يرفض الحكم المحلي. وبات هناك اتجاها قويا في الرياضة المصرية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية بعد تصريحات المصري عبد الفتاح السيسى بمنح الفرصة للمدربين الوطنيين.



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وأعقب إخفاق المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة هجوما كبيرا من الإعلام والجماهير على الاتحاد المحلي بعدما تبين أنه يدفع مبلغا ضخما للجهاز الفني المقال بقيادة المسكيكي خافير أغيري.

على صعيد متصل ، أعلن الموقع الرسمي للزمالك ضم مهاجم الوداد البيضاوي المغربي محمد أوناجم إلى قائمة النادي»الأبيض»الإفريقية ، مشيرا إلى أن تأخير القيد إثر خلل في نظام إدخال بيانات اللاعبين لدى الاتحاد الإفريقي «كاف».

ويستهل الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ديكاديها الصومالي ،علما أن الفريق المصري يحمل لقب بطل كأس الكونفديرالية الأفريقية.

من جانب آخر، اختار المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي 26 لاعبا في قائمته المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والتي يبدأها بمواجهة فريق «اطلع بره» الجنوب سوداني ، وتضم القائمة اللاعبون الجدد المنضمين حديثا للفريق وهم» أفشة» ومحمود متولي وأليوديانغ، فيما استبعد عدد من اللاعبين الذين كانوا من ركائز التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية وأبرزهم سعد الدين سمير ومحمد نجيب وناصر ماهر وإسلام محارب ومؤمن زكريا وأحمد حمودي.