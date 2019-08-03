بعد أنباء تولي حسن شحاتة وإيهاب جلال المسئولية الفنية للفراعنة.. مدرب المصري يكشف حقيقة المفاوضات

كتب: ضياء السقا

أشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب تولي حسن شحاتة، وإيهاب جلال، المسئولية الفنية للمنتخب الوطني الأول، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، وفي الوقت ذاته نفى المدير الفني الحالي لنادي المصري تواصل أي مسئول من اتحاد الكرة المصري معه في هذا الشأن.

وبحسب موقع اليوم السابع، يتولى إيهاب جلال منصب المدير الفني لمصر، وحسام غالى نجم الأهلى مديرا للمنتخب وشئون اللاعبين، كما يتولي حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة، مسئولية الإشراف الفني على المنتخب الأول.

من جانبه، أكد إيهاب جلال، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي المصري البورسعيدي، عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري، مضيفاً أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين، مشيراً أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية.

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وأبدى جلال سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء مضيفا أن كامل تركيزه مع المصري حالياً خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير النادي العظيمة.

ويأتي اسم إيهاب جلال ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني، بجانب حسام البدري وحسام حسن، بعد توجيهات الرئيس السيسي بالاعتماد على المدريبين الوطنيين، وعدم الاستعانة بالأجانب.

ورحب اتحاد الكرة المصري بتوجيهات السيسي، بشأن تعيين مدير فني وطني، لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، دون النظر للمدرب الأجنبي، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وقال الرئيس خلال جلسات مؤتمر الشباب مؤخرا، تعليقا على مدرب المنتخب الوطني الجديد، بقوله: «مش هنجيب مدرب أجنبي تاني.. وهنكتفي بمدرب مصري».