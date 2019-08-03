رياضة | موعد مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني اليوم السبت في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويخوض بروسيا دورتموند المباراة بصفته وصيف الدوري الألماني بالموسم الماضي بينما بايرن ميونيخ يشارك بعد تحقيق الثنائي المحلية "دوري وكأس".
تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: نيكولاس سوليه، جوشوا كيميتش، ديفيد ألابا، لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ليون جوريتسكا، توماس مولر
خط الهجوم: سيرج جنابري، ليروى ساني، وروبرت ليفاندوفيسكي
تشكيلة بروسيا دورتموند المتوقعة:
حراسة المرمى: هيتز
خط الدفاع: شولز، هوملز، أكانجي، بيتشيك
خط الوسط: فيتسل، داوود، رلاسن، رويس
خط الهجوم: سانشو، جوتزة
وسيتم نقل مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السوبر الألماني عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق حسن العيدروس ويمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع مجاناً.