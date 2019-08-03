رياضة | بعد ختام بطولة الدوري المصري.. الإسماعيلي يخوض موسم متواضع للغاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ختام بطولة الدوري المصري.. الإسماعيلي يخوض موسم متواضع للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادل في 13 مباراة وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبي الدراويش 36 هدف واستقبلت شباكهم 43 (-6 أهداف). ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار الإسماعيلي في بطولة الدوري، على النحو التالي : الإسماعيلي 1-1 الأهلي. الإسماعيلي 0-0 بتورجيت. الإسماعيلي 0-1 الإتحاد السكندري. الإسماعيلي 1-0 مصر المقاصة. الإسماعيلي 1-1 النجوم. الإسماعيلي 3-2 إنبي. الإسماعيلي 0-3 طلائع الجيش. الإسماعيلي 1-3 سموحة. الإسماعيلي 2-0 بيراميدز. الإسماعيلي 0-0 المصري. الإسماعيلي 1-3 وادي دجلة. الإسماعيلي 0-1 حرس الحدود. الإسماعيلي 1-2 الإنتاج الحربي. الإسماعيلي 2-1 المقاولون العرب. الإسماعيلي 0-0 الداخلية. الإسماعيلي 1-0 بتروجيت. Advertisements الإسماعيلي 2-0 الإتحاد السكندري. الإسماعيلي 0-0 مصر المقاصة. الإسماعيلي 3-2 النجوم. الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش. الإسماعيلي 1-0 سموحة. الإسماعيلي 0-0 إنبي. الإسماعيلي 2-0 المقاولون ىلعرب. الإسماعيلي 1-3 بيراميدز. الإسماعيلي 2-2 الجونة. الإسماعيلي 1-1 المصري. الإسماعيلي 0-2 الزمالك. الإسماعيلي 3-0 وادي دجلة. الإسماعيلي 0-1 حرس الحدود. الإسماعيلي 0-0 الإنتاج الحربي. الإسماعيلي 2-0 الداخلية. الإسماعيلي 1-1 الأهلي. الإسماعيلي 0-0 الجونة. الإسماعيلي 1-3 الزمالك.

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