رياضة | نجم ريال مدريد يريد الطلاق والانتقال لصفوف ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يريد الطلاق والانتقال لصفوف ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم يفكر جديا في الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع TWM الإيطالي أن ميلان يتلقى إشارات يومية من مودريتش وهو يريد القدوم الى الدوري الإيطالي. وأضاف مودريتش يدرك أن ريال مدريد سيضعه على الهامش في حالة قدوم بوجبا الذي يسعي زيدان لضمه، ويفضل محاولة إعادة ميلان وإنهاء مسيرته في إيطاليا.