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لبنان تحقق المفاجأة وتتغلب على سوريا في بطولة غرب آسيا

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حقق المنتخب اللبنانى فوزا مفاجئا على نظيره السورى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "كربلاء" فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة فى العراق.

وحول منتخب لبنان تأخره بهدف احرزه أحمد الدونى فى الدقيقة 48 إلى فوز بهدفين أحرزهما نادر مطر وحسن شعيتو "مونى" فى الدقائق الأخيرة.

بتلك النتيجة يحقق منتخب لبنان أول 3 نقاط له فى المجموعة بعد أن خسر لقاء الافتتاح أمام العراق بهدف، فيما يحتل منتخب سوريا مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط فى أولى مبارياته بالبطولة، بينما يحتل منتخب العراق صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويغيب عن منتخب سوريا فى هذه البطولة النجمان عمر السومة وعمر خربين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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