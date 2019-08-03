شكرا لقرائتكم ناشئات مصر يواجهن مالى اليوم فى نهائى البطولة الإفريقية للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد منتخب مصر للناشئات لبطولة كأس العالم التى تقام 2020 و التى يصعد لها أول وثانى البطولة الإفريقية
وتضم قائمة شرف المنتخب فى البطولة 12 لاعبة وهن كل من ك هالة على ، وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تامر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.
كان منتخب الناشئات قد تغلب على كل من أوغندا وتنزانيا وأول مباراة تم إلغاؤها امام جنوب افريقيا لانسحاب الاخير ولم يخسر سوى امام مالى
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