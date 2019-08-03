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ناشئات مصر يواجهن مالى اليوم فى نهائى البطولة الإفريقية للسلة...

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جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب ناشئات كرة السلة تحت 16سنة مع نظيره مالى  فى نهائي البطولة الإفريقية التى تقام برواندا وتغلب مالى على موزمبيق فى قبل نهائي البطولة  بنتيجة 102/25 بينما فاز الفراعنة على أنجولا 50/71

 

ناشئات السلة

 

وصعد منتخب مصر للناشئات لبطولة كأس العالم التى تقام 2020 و التى يصعد لها أول وثانى البطولة الإفريقية

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وتضم قائمة شرف المنتخب فى البطولة 12 لاعبة وهن كل من  ك هالة على  ، وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تامر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.

 

كان منتخب الناشئات قد تغلب على كل من أوغندا وتنزانيا وأول مباراة تم إلغاؤها امام جنوب افريقيا لانسحاب الاخير ولم يخسر سوى امام مالى

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