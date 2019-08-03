تفاصيل الصفقة الـ 11 للزمالك.. ومرتضى منصور يكشف: مدرب عالمي في الطريق

كتب: ضياء السقا

أعلن مرتضى منصور عن عزم الزمالك في التعاقد مع الصفقة رقم 11 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون أن يكشف أي تفاصيل عنها، مشيرا إلى أن النادي في طريقه لاستقدام مدير فني أجنبي عالمي خلال أيام قليلة.

وقال مرتضى، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على الفيس بوك: "سيكون هناك صفقة قوية جديدة في الميركاتو الصيفي عن طريق الاستبدال”.

وأضاف منصور: "أحمد وأمير يتحركان الاّن للحصول على توقيع مدير فني عالمي سيكون مفاجأة للجميع”.

وفي سياق متصل، وجه مرتضى الشكر لطارق يحيى على قبوله قيادة تدريبات الفريق الأبيض، مؤقتا لمدة أسبوع، مضيفاً إن الزمالك سيخوض مواجهة ديكاداها الصومالى يوم الجمعة القادمة فى ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد أقال خالد جلال من تدريب الفريق الأبيض بعد خسارة الدوري، والهزيمة من الأهلي في لقاء القمة.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير إعلامية، إلى أن صفقة الزمالك الجديدة، هي إمام عاشور لاعب وسط حرس الحدود.

وأعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، انتقال إمام عاشور، إلى نادي الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال العشري، في تصريحات لموقع "يلاكورة"، إن إمام غادر معسكر الحرس واتجه إلى الزمالك وأنهى كل شيء، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم.

وكان نادي الزمالك قد نجح في التعاقد مع 10 لاعبين، خلال الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الزمالك مع 3 حراس هم محمد عواد قادما من الإسماعيلي، ومحمد أبو جبل من سموحة، ومحمد صبحي من بتروجيت.

كما ضم الأبيض، إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

وتعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك.

ونجح الأبيض في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق، ومواطنه محمد أوناجم، لاعب وسط الوداد.

وضم الزمالك كريم بامبو، لاعب وسط الإسماعيلي، مع قرار بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد للفريق من جديد.

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