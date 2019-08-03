شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل

حقق المنتخب العراقى فوزا صعبا على نظيره الفلسطينى بهدفين مقابل هدف فى إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب كربلاء.

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أحرز هدفى منتخب العراق اللاعبان مهند كرار فى الدقيقة 22 وحسين على فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف فلسطين الوحيد، اللاعب إسلام البطران فى الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط فى صدارة المجموعة من انتصارين، بعد الفوز على لبنان فى الافتتاح بهدف، فيما توقف رصيد فلسطين عند 3 نقاط فى المركز الثانى.