اخبار الرياضه

منتخب العراق يفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق المنتخب العراقى فوزا صعبا على نظيره الفلسطينى بهدفين مقابل هدف فى إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب كربلاء.

 

أحرز هدفى منتخب العراق اللاعبان مهند كرار فى الدقيقة 22 وحسين على فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف فلسطين الوحيد، اللاعب إسلام البطران فى الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

 

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط فى صدارة المجموعة من انتصارين، بعد الفوز على لبنان فى الافتتاح بهدف، فيما توقف رصيد فلسطين عند 3 نقاط فى المركز الثانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب العراق يفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا