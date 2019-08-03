شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية عطيف أول اختبارات الجهاز الطبي الجديد في الهلال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)أكدت مصادر "الخليج 365" أن مصير مشاركة لاعب فريق الهلال عبدالله عطيف في المواجهة المنتظرة أمام الأهلي الثلاثاء المقبل في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا لا زال معلقاً، وذلك نظراً للإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال التدريبات الأخيرة لفريقه، والتي شُخصت على أنها عبارة عن التواء في المفصل، وعلى الرغم من أن الإصابة وصفت بغير المقلقة إلا أن عدم وجود وقت كاف للاستشفاء منها يضع مشاركة اللاعب على المحك، ومن المنتظر أن يبذل الجهاز الطبي الجديد في نادي الهلال بقيادة الطبيب الإسباني خوان ديفيد دوكي جهوداً واسعة لإعداده بشكل تام قبل موعد القمة.
فيما قرر الجهازان الفني والطبي اصطحاب عبدالله عطيف ضمن البعثة الهلالية المغادرة إلى جدة غداً (الأحد)، أملاً في مشاركته في التدريبات الجماعية التي تسبق مباراة الأهلي والهلال.
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