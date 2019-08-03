«بريدة» تشرع أبوابها للأخضر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالله صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مقراً لإقامة مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري، ضمن مباريات التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وجاءت المصادقة بناء على ما رفعه الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تحديد ملاعب مباريات الأخضر التي ستقام على أرضه، وستكون مباراة السعودية وسنغافورة أول مباراة رسمية تستضيفها مدينة بريدة. ويسعى الاتحاد السعودي من خلال إقامة المباراة في بريدة إلى تنوع أماكن مباريات المنتخب وإتاحة الفرصة لجماهير الوطن في مختلف مناطق المملكة لدعم الأخضر. من جانب آخر، وصلت بعثة الأخضر أمس (الجمعة) إلى أربيل العراقية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، برئاسة الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، وسيواجه الأخضر منتخب الكويت غدا (الأحد) في مستهل مشاركته في البطولة. وكانت بعثة المنتخب أعلنت القائمة النهائية المشاركة في البطولة وضمت: مصطفى ملائكة، وعبدالله الجدعاني، وعبدالله الصالح، وفواز اليامي، ومحمد العمري، ووسام سويد، وحسين الشويش، وسامي الخيبري، وحسان تمبكتي، ومتعب المفرج، وحاتم بلال، ومحمد الفهيد، ونايف هزازي، ومحمد المجحد، وخالد كعبي، وربيع سفياني، وعلي النمر، وعبدالكريم القحطاني، وعبدالمحسن القحطاني، ومنصور حمزي، وعبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.



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