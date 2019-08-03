شكرا لقرائتكم خبر عن الآسيوي يغرم الأهلي 20 ألفاً ويهدد جمهوره بـ «الحرمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

علمت "الخليج 365" أن إدارة النادي الأهلي تلقت خطاباً رسمياً من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُفيد بفرض عقوبة مالية على النادي قدرها 20 ألف دولار، نظراً لبعض تجاوزات جماهير الأهلي في المباريات الآسيوية الأخيرة التي استضافها الفريق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأكدت المصادر أن الخطاب الموجه للنادي الأهلي تضمن تأكيد لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد القاري أن العقوبة المقبلة على النادي في حال حدوث أي تجاوز ستتضمن حرمان الفريق من جماهيره في مباراة واحدة.

يُذكر أن الأهلي يستعد لاستضافة الهلال مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب دور 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.