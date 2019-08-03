سييرا للاعبين: «الانضباط» أولا

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) almas_adel @ طالب مدرب فريق الاتحاد سييرا لاعبيه بالانضباط الفني والتركيز الذهني وعدم الاستهانة بفريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في مباراة الذهاب المقرر موعدها بعد غد (الإثنين) على ملعب نادي الوصل في زعبيل، ضمن مباريات دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، جاء ذلك على هامش اجتماعه باللاعبين قبل انطلاقة مران الأمس الذي شهد تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة ذوب آهن أصفهان القادمة، وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم هارون كمارا بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي الأول، وعمد المدرب سييرا لإجراء مناورة كروية شرح من خلالها نقاط الضعف والقوة في الفريق الإيراني، واعتمد الأسلوب الفني المناسب لمواجهة خصمه في اللقاء المرتقب، هذا وسيضع المدرب سييرا اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة ذوب آهن أصفهان في الحصة التدريبية اليوم قبل أن يختتم الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية للمواجهة المرتقبة.

طالب مدرب فريق الاتحاد سييرا لاعبيه بالانضباط الفني والتركيز الذهني وعدم الاستهانة بفريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في مباراة الذهاب المقرر موعدها بعد غد (الإثنين) على ملعب نادي الوصل في زعبيل، ضمن مباريات دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، جاء ذلك على هامش اجتماعه باللاعبين قبل انطلاقة مران الأمس الذي شهد تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة ذوب آهن أصفهان القادمة، وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم هارون كمارا بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي الأول، وعمد المدرب سييرا لإجراء مناورة كروية شرح من خلالها نقاط الضعف والقوة في الفريق الإيراني، واعتمد الأسلوب الفني المناسب لمواجهة خصمه في اللقاء المرتقب، هذا وسيضع المدرب سييرا اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة ذوب آهن أصفهان في الحصة التدريبية اليوم قبل أن يختتم الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية للمواجهة المرتقبة.

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