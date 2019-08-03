شكرا لقرائتكم خبر عن الميريا مدينة بناها الخليفة الناصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يقع مقر نادي الميريا الإسباني في المدينة التي تحمل الاسم ذاته، والتي بناها الخليفة المسلم عبدالرحمن الناصر والتي سميت من كلمة المرآة، حيث إن معالم المدينة تنعكس على مياه خليج الميريا.

وكانت المدينة تعرضت للقصف من قبل البحرية الألمانية وذلك خلال الحرب الأهلية الإسبانية، كما تعرضت المدينة لحادثة نووية، ولكن سرعان ما ازدهرت المدينة وشهدت نمواً اقتصادياً بسبب السياحة والزراعة.

وكان يوجد فريقان في هذه المدينة الصغيرة، ولكن تم دمجهما ليصبحا فريقا موحدا، وهو الفريق الحالي الذي يحمل اسم المدينة، ويؤدي تدريباته على ملعب مديترنياو ويتسع لقرابة 20 ألف مشجع، وتمكن الفريق من الوصول لدوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الأولى عام 2007، وفي عام 2010 تمكن الفريق من الوصول لدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ولكنه خسر أمام فريق برشلونة.