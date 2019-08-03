شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القدم يحمي الأندية بـ 9 بنود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صادق الاتحاد السعودي لكرة القدم على تميز "الخليج 365"، في إشارتها لآلية جديدة تجنب الأندية خسائر مالية بملايين الريالات وحمايتها من السماسرة ووكلاء اللاعبين، إذ تم إلغاء بندين وتعديل 9 بنود من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي أعلنها اتحاد القدم، إذ قرر إعادة العمل بقائمة الاستثمار، حيث ذكر البيان: إعادة قائمة الاستثمار لفترة مؤقتة تنتهي بنهاية فترة تسجيل اللاعبين الثانية للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب السارية عقودهم من الموسم السابق، بحد أقصى 3 لاعبين، على أن يقدم النادي إقرارا بتحمله كافة الرواتب الشهرية وأي مبالغ مالية تتعلق بعقد اللاعب إلى حين بيع عقده أو إسقاطه من كشوفات النادي، كما لا يجوز إعادة تسجيل لاعب محترف كلاعب هاو إلا بعد مرور 30 يوماً من آخر مباراة خاضها كمحترف، وأقر اتحاد القدم أن لا يقل راتب أي لاعب في أندية المحترفين عن 10800 ريال، ولا يزيد على 150 ألفا كحد أقصى، ويجب على الأندية تقديم مقدمات عقود اللاعبين المحترفين بشرط ألا تزيد على مليون ونصف المليون للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، كما سمح لأي لاعب لا يتلقى عرضا من ناديه الحالي قبل 10 أيام من نهاية التسجيل فإنه يحق له التوقيع لأي ناد آخر.