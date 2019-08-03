شكرا لقرائتكم الجونة يتعاقد مع أحمد صبحى لاعب سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادى الجونة مع اللاعب أحمد صبحى جناح أيمن سموحة لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى الموسم المقبل . جدد مسئولو النادي الأهلي إعارة الثلاثي أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار لمدة موسم أخر لفريق الجونة، بعد إنتهاء إعارتهم السابقة في الصيف الجارى. Advertisements كما وافق مسئولو الأهلي على بيع الحارس عمر رضوان نهائيا للجونة بعد انتهاء إعارته لمدة موسم. وجدد نادى الجونة تعاقد 4 لاعبين قبل التعاقد مع محمد نجيب وهم محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي، بالإضافة إلى محمد نادي الذي انتقل إلى صفوف نادي سموحة بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

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