شكرا لقرائتكم تحديد مصير اللجنة الخماسية من عدمه عقب زيارة وفد "الفيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم تحديد مصير اللجنة الخماسية من عدمه عقب زيارة وفد الفيفا إلى اتحاد الكرة يوم 5 و 6 أغسطس الجاري. Advertisements يضم وفد الفيفا كلاً من رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي و رئيس لجنة الحوكمة " مكافحة الفساد " ويزوران اتحاد الكرة بالإضافة إلى مشروع الهدف الذى يتم تطويره. وعقب انتهاء زيارة وفد الفيفا يحدد مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة نهاية الأسبوع المقبل، الموقف النهائى لاتحاد الكرة عقب إقالة المجلس السابق ، وهل سيتم تشكيل لجنة خماسية لإدارة أمور اتحاد الكرة أم الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية.

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