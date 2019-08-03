شكرا لقرائتكم حازم إمام: جروس وتاكيس أفضل مدربى الدورى المصرى الموسم الماضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك و تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة من أفضل المدربين فى بطولة الدورى المصرى الموسم الماضى .

وأوضح حازم أمام في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" أن جروس حقق الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ومنافسته على بطولة الدوري بقوة حتى النهاية وأعاد الأبيض بطولة مهمة وهي بطولة أفريقية كان الجميع من لاعبين والجمهور في حاجة إليها، بعد فقدان الأمل فيها لسنوات طويلة وهو أمر أيجابى خلال الموسم الحالى .

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وتابع حازم أمام أن الخطأ الوحيد هو عدم الاعتماد على عدد أكبر من اللاعبين رغم تحقيق الانتصار وهذا الامر يظهر فى كثير من المدربين فى العالم .

وأشار حازم أمام أن اليونانى تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة، قدم كرة جميلة مع فريقه وتمسك بالطريقة التي هو مقتنع بها حتى أجادها الفريق في النهاية، مضيفًا أن الموسم المقبل سيكون حاسمًا لمدى نجاحه، لأنه لابد أن تسفر عن نتايج إيجابية.