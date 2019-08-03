شكرا لقرائتكم أحمد هانى لاعب طلائع الجيش يجرى جراحة بعظمة الشظية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأجلت العملية الجراحية لظهير طلائع الجيش أحمد هاني، من الخميس، وتقرر أن يخضع للعملة اليوم السبت، بعد تعرضه لكسر في عظمة الشظية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في ودية الطلائع مع خورفكان شارقة الاماراتي التي أقيمت أمس وفاز بها الطلائع بثلاثية ودية

ونقل هاني للمستشفي فور تعرضه للإصابة لتثبت الأشعة حاجته لإجراء الجراحة وغيابه عن الملاعب أربعة شهور .

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.