شكرا لقرائتكم خبر عن الناصر: الجهاز الفني يرفض البث لدواعٍ فنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدير المركز الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي، خالد الناصر أن عدم نقل المباريات الودية للفريق في معسكر سلوفينيا، يعود إلى قرار الجهاز الفني الخاص بخوض جميع المباريات الودية داخل الأسوار المغلقة.
وقال إن جميع المباريات الودية للاتفاق في معسكره الحالي كانت مغلقة وذلك باتفاق الجهاز الفني بقيادة المدرب السعودي خالد العطوي مع الأجهزة الفنية للفرق التي واجهها الفريق خلال معسكره الخارجي. وأضاف: «سعينا إلى العمل على وضع جماهير النادي في الصورة من خلال تغطية متكاملة للتدريبات والمباريات ».
وأشار إلى أن المباريات الثلاث الماضية التي خاضها الاتفاق في معسكر ماريبور لم تنقل للأسباب ذاتها، موضحاً أنه تم التواصل مع إدارة نادي العين لعدم نقل المباراة الأخيرة تلفزيونياً.
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