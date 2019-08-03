نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، فعاليات «مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج» في نسخته ال26، مساء أمس، في حفل رائع استضافه فندق سوفيتيل بكورنيش أبوظبي، وحضره عدد من الرياضيين، وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان إلى جانب اللاعبين واللاعبات وذويهم والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وكان الحفل بسيطاً ومعبراً، ونال استحسان الحضور؛ حيث دشن بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وكلمة حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة المنظمة، الذي أكد أهمية استضافة أبوظبي للحدث في صقل مهارات لاعبي المنتخب الوطني، كما أشار إلى تاريخ المهرجان الذي يتميز بعراقته الممتدة لثلاثة عقود؛ حيث انطلق في 1991.

وقدمت فرقة فنية فقرة استعراضية مصطحبة أدوات لعبة الشطرنج؛ لتعبر عن الحدث في لوحة رائعة تفاعل معها الحضور، واختتم الحفل بنقلة شطرنجية لراعي الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بمشاركة أبرز لاعبي المنتخب الوطني؛ وذلك إيذاناً بانطلاق المنافسات رسمياً؛ حيث بدأت عقبها المباريات باليوم الأول، ويشارك في المهرجان أكثر من 700 لاعب ولاعبة من قرابة 60 دولة، في 7 بطولات مختلفة، أبرزها البطولات الدولية، والتي تشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب من أفضل المصنفين عالمياً.