هاميلتون الأسرع في تجارب جائزة المجر للفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن في التجارب الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى أمس، بينما أجبرت مشكلة في وحدة الطاقة زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس على عدم إكمال التجارب. وقال هاميلتون إنه لا يمكنه الانتظار للعودة إلى سيارته عقب تعافيه من مشكلة تسببت في تعثره في سباق ألمانيا يوم الأحد الماضي ولم يضع وقتاً لاستعادة سرعته وعافيته.

وأحرز هاميلتون، الذي فاز في بودابست ست مرات وهو رقم قياسي ويتفوق على بوتاس في صدارة ترتيب البطولة بفارق 41 نقطة، أفضل زمن للفة على حلبة هنجارورينج قدره دقيقة واحدة و17.233 ثانية تحت سماء غائمة.

وحل ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثاني متأخراً بفارق 0.165 ثانية فيما احتل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز الثالث متأخراً بفارق عشرة أجزاء من الثانية عن السائق الهولندي البالغ عمره 21 عاماً، وفاز فرستابن بسباقين بين آخر ثلاثة بينهما السباق الأخير والمثير على حلبة هوكنهايم.