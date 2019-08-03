شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خيلاً في سباق الوثبة بمضمار لينجفيلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار لينجفيلد بارك عصر اليوم، فعاليات أولى جولات سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، وتأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).
ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والعالمي، ويستضيف مضمار أبوظبي 15 سباقاً فيما يستضيف مضمار العين 11 سباقاً. وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر البالغة جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 55، وتشارك فيه 13 خيلاً.
وينافس على اللقب «ستون هينج» لبي جي إتش ريسنج بإشراف بي جي همرسلي، وقيادة دي تيرنر و«كالماي» لدي توماس بإشراف نفس المالك وقيادة شارلي برايس.
وينافس أيضاً «كونكور» لجنيفر اوين، بإشراف جيمس اوين وقيادة اليكس شادويك، و«زين زامورا» لنيكولا بوشان وسارا انس، بإشراف إس نوي وقيادة جيمس هاردينج.
وهناك «كاياك» لايفر مور ريسنج بإشراف جين هاريس وقيادة ناث ماكان، و«الياسات» لمسز بلمب بإشراف جايم بلمب وقيادة سياران جونس.
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