شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسية فرابار حكماً لمباراة الكأس السوبر الأوروبية للرجال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال، وذلك بعد أن عينها الاتحاد القاري لكرة القدم من أجل قيادة مباراة الكأس السوبر المقررة في 14 أغسطس الحالي بين ليفربول الإنجليزي وتشيلسي في إسطنبول.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه أمس إلى أن فرابار البالغة من العمر 35 عاماً حصلت في يوليو على شرف تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في ليون (فرنسا)، كما أدارت أيضاً مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنكلترا، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا عام 2012 للسيدات دون 19 عاماً في تركيا أيضاً.
وكشف الاتحاد الأوروبي أن الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل ستكونان الحكمتين المساعدتين لفرابار، كما كانت الحال في نهائي كأس العالم للسيدات الذي حسمته الولايات المتحدة على حساب هولندا 2-صفر واحتفظت باللقب.
ولن تكون مباراة إسطنبول التي ستجمع بين ليفربول، بطل دوري الأبطال، وتشيلسي، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، الأولى لفرابار على صعيد مسابقات الرجال إذ حظيت بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، وسترفع الموسم المقبل إلى الدرجة الأولى.
وفي إبريل، أضحت فرابار أول امرأة تقود مباراة للرجال في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال مباراة بين أميان وستراسبورج (0-0)، ثم تلتها مباراة ثانية بين نيس ونانت (1-1) في أيار/مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر الفرنسية فرابار حكماً لمباراة الكأس السوبر الأوروبية للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.