فورمولا الإمارات تطارد أفضل زمن في الجولة العالمية الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت درجة حرارة قد تصل إلى 14 درجة مئوية، تنطلق أحداث سباق الزمن الأفضل ومحاولة الوصول لتحقيق السرعات الأعلى ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والمقامة حالياً في مدينة تونسبرج في النرويج وعلى أحد أصعب المسارات التي قد يقام من خلالها السباق طوال العام، ويحمل زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي طموح الاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة خاصة أنه المتصدر حالياً بعد النتائج المبهرة في الجولة الافتتاحية من البطولة في ليتوانيا، ويشارك أبوظبي الفريق الإماراتي بقوة في المنافسة عبر زورقيه «أبوظبي 35» و«أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير، كما يشارك أيضاً من الإمارات زوارق الفيكتوري وزوارق فريق الشارقة أيضاً، مع مشاركة متوقعة في هذه الجولة لأكثر من 25 زورقاً، كي تشكل منافسة قوية وحاضرة في اللقاء العالمي المرتقب.

وينافس زورقي «فيكتوري 27» بقيادة منصور المنصوري و«فيكتوري 4» بقيادة أحمد الفهيم اليوم، وهما يتطلعان إلى تسجيل أفضل توقيت من أجل المنافسة على المراكز الأولى في الجولة العالمية في ثاني ظهور للفريق هذا الموسم بعد الجولة الأولى في كوناس، والتي لم يحققا فيها المطلوب، حيث يسعيان معاً للمنافسة على المراكز الأولى هذه المرة.

ويعد مسار النرويج مغامرة كبيرة للمتسابقين حيث إنه يحمل قانوناً ثابتاً بعدد المشاركين في كل جولة في السباق الرئيسي ومن الأهمية معرفة أن 18 زورقاً فقط ستشارك في السباق الرئيسي على المسار الذي يبلغ طوله 1510 أمتار، حيث إن سبب تقليص المشاركين هو مسافة المسار القصيرة نوعاً ما أو هي الأقصر بين كافة المسارات التي نشهدها طوال الموسم في سباقات الفورمولا2، وبالرغم من أن الرقم قد يبدو قليلاً إلا أنه يعتبر أفضل مقارنة بموسم 2017 والذي تم من خلاله السماح بمشاركة 16 زورقاً هنا في النرويج، لتكون احتمالات المشاركة الآن أفضل بالنسبة لكل الحاضرين.

وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن اهتمام الطاقم الفني للفريق اليوم في سباق الزمن الأفضل بأهمية المشاركة بالإعدادات المناسبة للمياه الباردة في هذه الجولة، والتي لها تأثير مغاير على زوارق الفريق، وقال: «نحن معتادون على المشاركة في أجواء معتدلة في أكثر الجولات، ولكن هنا سنطبق نفس الإعدادات التي شاركنا من خلالها في سباق 24 ساعة والذي تميز بالبرودة في موسم 2018، كذلك فإن الأمواج في هذه البحيرة في حال ارتفاعها فإنها تشكل للزورق العدو الرئيسي وتتسبب في انقلاب الزوارق وبذلك تطفو الحوادث إلى السطح».

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وأكد متصدر البطولة والترتيب العام حالياً راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 35» أن مرحلة السرعة من المراحل الأكثر أهمية في السباق والتي تضعه أمام فرصة الوصول إلى انطلاقة أفضل في السباق الرئيسي للجولة وقال: «هي الفرصة التي يجب ألا يضيعها المتسابق وأن يكون في قمة عطائه، ولا أبالغ لو قلت بأنها أحياناً أهم من السباق الرئيسي، سأفجر اليوم طاقتي وأقدم أفضل ما لدي كي أصل للمركز الأول والزمن الأسرع بين كل المشاركين».

وقال جمعة القبيسي الذي يتولى اليوم مهمة الراديو مان للمتسابق راشد الطاير: «في منافسات سباق السرعة تكون التصفية الأولى سهلة بعض الشيء خاصة أن المتأهلين من خلالها يكونون في المعتاد الزوارق الخمسة عشر الأولى، وتأتي التصفية الثاني كي تحبس الأنفاس قليلاً للمتسابقين، حيث إن المتأهلة هي الزوارق العشرة الأوائل، ولكن التصفية الثالثة والأخيرة تكون هي المفتاح المهم والرئيسي من أجل الفوز، حيث تمنح لكل زورق فرصة القيام بدورتين من أجل الوصول إلى أفضل رقم ونتيجة».

دعم مستمر من محمد بن سلطان

قدم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي دعماً معنوياً كبيراً لمتسابقي فريق أبوظبي قبيل انطلاق منافسات السباق الرئيسي، وحرص الشيخ محمد على الحديث مع المتسابقين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم في السباق.