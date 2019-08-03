أوجييه ينهي مسيرته مع الراليات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بطل العالم للراليات في المواسم الستة الماضية الفرنسي سيباستيان أوجييه أنه سيضع حداً لمسيرته في بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» نهاية عام 2020، موعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي سيتروين، وصرح أوجييه في مقابلة مع الموقع الرسمي للبطولة العالمية «دبليو آر سي» على هامش رالي فنلندا الدولي، المرحلة التاسعة من البطولة الحالية «في حال بدأتم بالعد التنازلي يتبقى لي 20 سباقاً».

ووقع السائق الفرنسي في أيلول/‏سبتمبر 2018، عقداً مع سيتروين لمدة عامين (2019-2020)، وقد كرر أكثر من مرة أن العام المقبل سيكون المحطة الأخيرة في مسيرته.

وطمأن أوجييه عشاقه أنه «لن أعتمد القيادة البطيئة لأن هذه الفكرة تراودني (الاعتزال)»، علماً أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخراً بفارق 4 نقاط عن المتصدر الإستوني أوت تاناك (تويوتا) قبل 6 جولات من النهاية (150 مقابل 146). فيما يحتل البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) المركز الثالث متأخراً بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

وأشار أوجييه، ابن ال 35 عاماً، إلى أنه يعتزم قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، كما بات في ‏ سبتمبر الماضي سفيراً للعلامة التجارية الجديدة إكستريم - إي التي ستشارك بدءاً من عام 2021 مع سيارات رباعية الدفع كهربائية مئة بالمئة «أس يو في» في مناطق مهددة بيئياً مثل الصحراء والهيمالايا أو القطب الشمالي.