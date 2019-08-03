ختام ناجح لمعسكر صيف الشارقة الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم معسكر صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي والذي بدأ بتاريخ 7 يوليو في مركز شباب الشارقة لعدد 220 مشاركاً بعمر 7 إلى 12 عاماً من الجنسين، عبر حفل رسمي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج. واشتمل المعسكر على العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والرياضية والترفيهية والدينية والثقافية ورحلات منوعة استمتع بها المنتسبون في المعسكر.

حضر حفل الختام عبدالملك جاني عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية الأمين العام بالإنابة لمجلس الشارقة الرياضي وعدد من الضيوف من ممثلي الدوائر الحكومية وأولياء الأمور وممثلي الإعلام.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن فعاليات المعسكر الصيفي جاءت انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لضرورة تهيئة الأجواء للنشء والاستغلال الأمثل لأوقات فراغهم والاستفادة من فترة العطلة الصيفية لممارسة الرياضات واستثمار جميع القدرات والمهارات الخاصة بهم، حيث يشكل محطة لتخريج الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات لبناء جيل واع، حيث ضم المعسكر العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو التعليمية أو الترفيهية بما يتوافق أيضاً مع رسالة مجلس الشارقة الرياضي في غرس روح القيم والعمل الجماعي.

وقال سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية الأمين العام بالإنابة لمجلس الشارقة الرياضي إن المعسكر تضمن مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والتوعوية والترفيهية التي تتماشى مغ رغبات المنتسبين ومن أجل العمل على أن تكون هنالك برامج جاذبة الجاذبة تجمع بين الترفيه والمتعة والفائدة العلمية، وأثنى على جهود عفراء المشغوني مديرة الحدث وفريق العمل على التنظيم وتنوع وإدارة فعاليات المعسكر وإخراجه بأفضل صورة، مؤكداً أن المجلس كان حريصاً على أن يظهر المعسكر بشكل مميز على جميع المستويات.