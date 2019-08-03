بني ياس يخسر أمام ماربيلا بخماسية في ثالث ودّياته

خسر بني ياس ثالث مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام حالياً في إسبانيا ويستمر حتى 8 أغسطس الجاري، أمس الأول أمام ماربيلا بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

سجل هدف السماوي الإسباني بيدرو كوندي، وخاض الفريقان المباراة مقسمة على 3 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة، وفي ضوء التشكيلة التي دفع بها وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس، فيبدو أن هناك توجهاً للاستقرار على تشكيلة وأسلوب لعب بعينه ليخوض الفريق به مبارياته الودية المقبلة سواء في المعسكر أو عقب ختامه، وصولاً إلى تدشين المنافسات المحلية، واتضح من خطة شايفر انتهاجه أسلوب 3-5-2، عوضاً عن 4-4-2 الذي كان الأسلوب المتبع من قبل المدير الفني السابق الكرواتي كرونسلاف جوريتش طوال منافسات الموسم الماضي.

ودفع شايفر بتشكيلة ضمت: فهد الظنحاني (حراسة المرمى)، سلطان الشامسي، سالم الحمادي، خالد العطاس، حسن المحرمي، جواو فيكتور (الدفاع)، لويس أنطونيو، محمد كمعس، باتوزي (خط الوسط)، سهيل النوبي، كوندي (الهجوم)، وقد أجرى مدرب السماوي تغييرين الأول كان اضطرارياً بحلول محمد هلال بديلاً لزميله محمد كمعس الذي تعرض لإصابة، ثم عاد وسحب محمد هلال ودفع بلويس سيرجيو.

ويذكر أن بني ياس خاض مباراتين وديتين، انتهت الأولى بالتعادل أمام ألبالو بهدف لمثله، وفاز على لوس باريوس بهدفين مقابل هدف.