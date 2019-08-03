«فيكتوري 3» يختبر مياه البحيرات العظمى في ميشيجان اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختبر زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي اليوم مياه البحيرات العظمي الأمريكية استعداداً لخوض سباق (الفئة الأولى) لجائزة ميشيغان الكبرى للزوارق السريعة -الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019- والذي يقام غداً الأحد.

ويتصدر زورق «فيكتوري 3» منافسات الفئة الأولى برصيد 383 نقطة قبل سباق يوم غد، حيث يطمح في الحصول على العلامة الكاملة من أجل الابتعاد عن منافسيه في الفئة الأولى الزورقين الأسترالي «أوف شور 222» (الوصيف) بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا الذي يحتل المركز الثاني خلف أبطال الفيكتوري برصيد 11 نقطة والأمريكي «مس غيكو» 113 (الثالث) بقيادة ستيف كرتيس ومايلز جينينس برصيد 343 نقطة.

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ويسعي زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي ممثل دولة الإمارات الوحيد في الحدث العالمي الكبير الذي يجوب مدن ومقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر مايو الماضي إلى تحقيق الانتصار الثالث في البطولة العالمية والثاني على التوالي ليواصل تربعه منفرداً على قمة الترتيب العام لمنافسات الفئة الأولى في انتظار الجولة السادسة والحاسمة والتي ستقام في فلوريدا شهر أكتوبر المقبل.

وقال البطل العالمي السابق محمد سيف المري المشرف على المتسابقين إن الفريق على أهبة الاستعداد لبدء المهمة في المرحلة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019 هنا في ميشيغان الأمريكية اعتباراً من اليوم، موعد إجراء التجارب والاختبارات على المحركات والزورق قبل المرحلة الأهم يوم غد الأحد بإقامة السباق الرئيسي، وأكد قدرة الزورق الأزرق على مواصلة التألق نحو اللقب الأول.

وأوضح المري أن الجهاز الفني المرافق لزورق «فيكتوري 3» لم يركن إلى الراحة منذ نهاية سباق الجولة الرابعة من بطولة العالم والذي جرت أحداثه في مدينة سانت كلير قبل أيام وبدأ فوراً التحضير والتجهيز لهذه الجولة والتي تبدو أنها ستكون ساخنة وغير سهلة في وجود المنافسين الكبار على اللقب في الفئة الأولى زورقي أستراليا (أوف شور 222) وأمريكا (مس غيكو 113).