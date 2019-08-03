15 دارسة في دورة الحكمات المستجدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في مقر اتحاد الكرة بدبي أمس محاور دورة الحكمات المستجدات التي تنظمها لجنة كرة قدم السيدات بالتعاون مع لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس بمشاركة 15 دارسة.

ويشتمل برنامج الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بإشراف المحاضرين سلطان ساحوه ومحمد عبدالكريم ومحمد هديب، حيث يتم التركيز على مواد قانون كرة القدم وآلية التواصل بين الطاقم التحكيمي خلال المباراة ورصد حالات التسلل والحالات داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى محاضرة تثقيفية عن اللياقة البدنية والأخطاء وسوء السلوك، وهي المهارات التي يحتاج إليها الحكم لقيادة المباريات.

وتحرص لجنة كرة القدم السيدات ولجنة الحكام على إقامة مثل هذه الدورات والورش بهدف تأهيل الحكمات المستجدات لإدارة مباريات دوري السيدات وتأهيل عدد منهن للحصول على الشارة الدولية.