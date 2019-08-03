شكرا لقرائتكم خبر عن خديجة ملاح أول مسلمة محجبة تشارك في سباق بريطاني للخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أصبحت خديجة ملاح «من بيكام شرقي لندن» أول فارسة مسلمة ترتدي الحجاب وتشارك به في سباقات الخيل في بريطانيا، بعد أن شاركت في سباق خيري للهواة أمس الأول، على هامش منافسات سباق جلورياس جودوود للخيول في بريطانيا، وتمكنت خديجة الطالبة التي يبلغ عمرها 18 عاماً، من تحقيق الفوز، أمام جمهور يصل إلى 25 ألف شخص.

بدأت خديجة الاهتمام بسباقات الخيول منذ سبعة أعوام، ولكنها لم تمتط صهوة جواد للسباق إلا في إبريل من العام الحالي، واشتركت خديجة في نادي (بريكستون إبوني) للخيول، عندما وجدت أمها منشوراً للدعاية عنه في المسجد.

وأثناء تدربها على ركوب الخيل، لم تتخل خديجة عن دراستها كما أنها كانت تعمل في وظيفة مؤقتة، إلى جانب العمل التطوعي وتدريب راكبي الخيول الصغار في نادي (بريكستون إبوني)، ووفقاً لرابطة النساء المسلمات للرياضة، فإن عدد النساء المسلمات في بريطانيا في مجال سباق الخيول «يقل عن العشرة».

وستشارك خديجة، في كأس ماغنوليا، وهو سباق خيري للهواة يشارك في منافساته نساء فقط، مع البطلة الأولمبية في سباقات الدراجات فيكتوريا بيندلتون التي تحولت لرياضة سباقات الخيول، والنجمة التلفزيونية فوغ وليامز.

وقالت خديجة: «منذ صغري كنت أود أن أصبح شخصاً يتطلع له الناس»، وأضافت: «أصبحت بالفعل أتلقى رسائل من فتيات مسلمات ويسعدني أن تصلني رسائل من جميع من أؤثر فيهن بصورة إيجابية».

وقالت خديجة: «أستمتع بالحديث مع من يشعرون بالفعل بالفضول للحديث معي. أحياناً أجده أمراً صعباً أن أتحدث عن خلفيتي مراراً وتكراراً لأشخاص كثيرين، ولكنني بصورة عامة أحب أن أتحدث عن كيف بدأت وعن مسيرتي للآن».

Advertisements

وأضافت: «الناس ترحب بوجود وجه جديد في مجال سباق الخيول، في مضمار نيوماركت (حيث أتدرب) أحاول أن أجد أي امرأة ملونة أخرى، ولكنني لم ألمح إلا واحدة من بين نحو 200 فارس وفارسة، لكن هذا لا يخيفني، هذا يعني أنني أتحدث إلى الكثير من الأشخاص وأن يصبح لي الكثير من الصلات الجديدة، ولهذا أنا سعيدة».

ويجري حالياً إعداد وثائقي بعنوان «امتطاء حلم» عن خديجة، وتقول فيه: «هناك صورة نمطية عن الفتيات المسلمات وعدم قدرتهن على مواصلة أحلامهن في مجال الرياضة».

واشتركت خديجة في نادي «بريكستون إبوني» للخيول، عندما وجدت أمها منشوراً للدعاية عنه في المسجد، وأثناء تدربها على ركوب الخيل، لم تتخل خديجة عن دراستها كما أنها كانت تعمل في وظيفة مؤقتة، إلى جانب العمل التطوعي وتدريب راكبي الخيول الصغار في نادي «بريكستون إبوني».

وتقول خديجة «كانت بدايتي في عالم سباق الخيول صعبة بعض الشيء، كانت مجالاً مقلقاً، وكنت متوترة للغاية وأنا أمتطي جواداً يعدو لأول مرة، سرعة الخيل أمر صادم تماماً في البداية، عندما تشارك في سباق للخيل تنتابك كافة المشاعر».

واستمر تألق ذرية الفحل «دباوي» في غلورياس غجدوود بفوز المهرة «منال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباق التكافؤ للمهرات عمر الثلاثة وما فوق بقيادة الفارسة ميغان نيكولز وإشراف سايمون كريسفورد في الشوط السادس من اليوم الثاني للحفل.

وأكملت «منال» وهي من إنتاج جودلفين السباق الذي امتد لمسافة 2000 متر في زمن قدره 2.8.72 دقيقة، وقد تمكنت «منال» القادمة من فوز مستحق في ويندسور قبل أسبوعين من تحقيق فوزها الرابع في مسيرتها التي ضمت سبعة سباقات حتى الآن، بعدما انطلقت من الجهة الخارجية في الفيرلونج الأخير لتسجل فوزها الثاني على التوالي بفارق 0.75 طول عن الوصيفة «فيفيون»، لتستقر «نقاوة» في المرتبة الثالثة.

وفجّر «نايف رود» ابن «جاليليو» للمالك الإماراتي محمد عبيدة مفاجأة كبيرة في سباق غوردن ستيكس (ج3) في اليوم الثالث من مهرجان جلورياس غودوود بفوزه غير المتوقع أمام خيول قوية في السباق الذي امتد لمسافة 2200 متر .