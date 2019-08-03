شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف «الواعدين للملاكمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا للواعدين للملاكمة تحت 14 سنة بالكويت، والتي تقام لأول مرة كمبادرة أولى للاتحاد القاري في حقبته الإماراتية الجديدة برئاسة أنس العتيبة الذي وصل إلى الكويت مساء أمس ، لحضور المنافسات التي سيشارك بها 167 لاعباً من 23 دولة آسيوية، وتقام منافساتها بنظام الأوزان، ويمثل الإمارات فيها بعثة مكونة من راشد المطروشي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للوفد، ومحمد مصبح الشبلي مدرباً ، وعادل العشري مساعداً للمدرب، والحكم الدولي باسل المشجري، بالإضافة إلى 4 لاعبين .
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