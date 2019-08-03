«أبيض الشباب» يتعادل مع ديموزالي السلوفيني ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 تجربته الودية الثانية ضمن معسكره الحالي المقام في سلوفينيا، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، وبطولة غرب آسيا المقررة في فلسطين للفترة من 22 أغسطس الجاري إلى الأول من سبتمبر بالتعادل الإيجابي أمام نادي ديموزالي السلوفيني بهدفين لهدفين.

وسجل هدفي منتخبنا راشد عبد الله، وهزاع سبيت خاطر، وقال فيردو ميلين مدرب المنتخب، إن المواجهة جاءت قوية ومفيدة للاعبين الذين قدموا مستوى مميزاً وقوياً أفضل من المستوى الذي ظهروا عليه خلال التجربة الودية الأولى، مشيراً إلى أن المعسكر يسير بشكل جيد وكافة اللاعبين يؤدون تدريباتهم بكل جدية وحماسة وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل قبل خوض غمار بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية.

ويستعد أبيض الشباب لخوض تجربته الودية الثالثة الثلاثاء المقبل أمام نادي أولمبيا السلوفيني.