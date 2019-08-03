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تركي آل الشيخ يشتري نادي ألميريا الإسباني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس في الدرجة الثانية، بحسب ما أعلن الطرفان، أمس الجمعة.

وكتب النادي الأندلسي في حسابه على موقع «تويتر» «نرحب بالمالك الجديد المستشار تركي آل الشيخ»، فيما غرد الأخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض «مغامرة جديدة ادعو لي».

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى سبعة ملايين؛ لتسوية ديونه. ونشر النادي فيديو لآل الشيخ يغادر النادي، إضافة إلى صورة له مع المدير العام الجديد للنادي المصري محمد العاصي.

وكان آل الشيخ نشر صورة له مع البرتغالي بيدرو ايمانويل، الذي قاد التعاون السعودي إلى المركز الثالث في الموسم المنصرم ليكون مرشحاً لخلافة المدرب أوسكار فرنانديز.

وأضاف النادي: إن المستشار بالديوان الملكي خصص 200 ألف يورو؛ لدعم مؤسسة ألميريا للاحتياجات الخاصة.

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