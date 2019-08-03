شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يكسب تجربة أبولون لاريسا اليوناني برباعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حوّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أمس الأول خسارته بهدفين نظيفين في الشوط الأول أمام فريق أبولون لاريسا اليوناني إلى فوز كبير بلغ 4 -2، في ثاني تجارب الإمبراطور بمعسكره التحضيري الخارجي الذي يقيمه بمدينة كابرون النمساوية، استعداداً للموسم الجديد.
ويبدأ الوصل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء 20 أغسطس ضمن جولة ذهاب الدور ال32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
افتتح الأرجنتيني خواكين بيريز أهداف الفريق الأصفر قبل أن يسجل يوسف أحمد هدف التعادل ويتقدم بالنتيجة عن طريق ركلة جزاء، وعزز ناصر محمود الفوز الوصلاوي في المباراة التي جاءت قوية بين الطرفين حقق من خلالها الوصل مكاسب فنية وبدنية خاصة النسبة للعناصر التي لم تشارك في التجربة الأولى والتي خسرها الفريق 1-3 أمام قيصري سبورت التركي.
دفع الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق في الشوط الأول بتشكيله ضمت كلاً من سهيل عبدالله في حراسة المرمى ولعب في خط الدفاع الرباعي سالم العزيزي، عبدالله جاسم، عبدالله خميس، فارس خليل، وتواجد في خط الوسط محمد علي كيدي، حبوش صالح، ماثيوس دا سيلفا، غانم أحمد غانم، ومن أمامهم في خط الهجوم، عبدالرحمن أحمد وخواكين بيريز.
وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بعدد من التبديلات حيث دخل إلى أرض الملعب كل من يوسف أحمد وناصر محمود ووليد درويش وناتان فيليبي وعبدالله مال الله وعلي الأنصاري في مكان كا من العزيزي وخواكين بيريز وماتيوس وغانم وعبدالرحمن وكيدي بالترتيب.
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