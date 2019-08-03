شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص عقوبة الياباني كوجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت محكمة التحكيم الرياضية أمس الجمعة إن فترة إيقاف السباح الياباني جونيا كوجا لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات تقلصت من أربعة أعوام إلى عامين فقط، بعد أن تبين تلوث المكملات الغذائية التي كان يتناولها.
وأضافت المحكمة في بيان «سيخضع السباح لفترة لن يمكن خلالها المشاركة في المنافسات لمدة عامين بدأت من تاريخ إيقافه المؤقت في 15 مايو 2018 وتنتهي في 14 مايو 2020».
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