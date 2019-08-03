ملف الجمعة.. آل الشيخ يعلن مشروعه الجديد.. وإيقاف ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019.
فحص طبي يحسم مصير رمضان وسليمان من مواجهة "اطلع بره"
"الأهلي أنفق 300 مليون جنيه للفوز بالدوري والزمالك الأقوى في أفريقيا".. الغندور يوجه 4 رسائل
صفقة جديدة.. الزمالك يضم لاعب حرس الحدود
رسميا.. تركي آل الشيخ مالكا جديدا لنادي ألميريا الإسباني
الزمالك يعين مديراً فنياً جديداً لمدة أسبوع خلفاً لخالد جلال
الخليج 365 يكشف.. 3 أسماء مرشحة لتدريب المنتخب
مصدر بالزمالك يكشف.. لماذا تعثرت المفاوضات مع عمرو مرعي؟
محمد العاصي يتولي منصب المدير التنفيذي لنادي ألميريا
الخليج 365 يكشف بالأسماء.. تشكيل لجان الحكام والأندية والمسابقات
مصدر باتحاد الكرة: ملاعب أمم أفريقيا ستستضيف الدوري.. والجماهير ستعود
طارق يحيى لمصراوي: سأتولى تدريب الزمالك أمام بطل الصومال لحين استقدام مدرب أجنبي
رئيس الزمالك يكشف موعد التعاقد مع المدرب الأجنبي
رسميًا.. الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع مدبولي ودونجا
إيهاب جلال: ترشيحي للمنتخب اجتهادات صحفية
صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال كابونجو للوداد
حازم إمام: تتويج الزمالك ببطولتين صعب.. والسقوط بدأ منذ التتويج بالكونفدرالية
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